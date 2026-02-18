札幌市で屋根から大量の落雪があり、3人が生き埋めとなり、救助されました。落雪があったのは札幌市白石区の建物で18日午前10時半ごろ、「屋根からの大量の落雪で3人が生き埋めになっている」などと119番通報がありました。消防が救助に当たり、約30分後に3人が救助され病院に搬送されましたが、消防によりますとこのうち60代の男性が意識不明の重体、70代の2人は意識はあるということです。消防などでほかに巻き込まれた人がいな