キリンリンリンこの記事の画像を見る小さな子どもは、動物が出てくる絵本が好きだ。さらに言えば、「ワンワン」「ガオー」「ドーン」といった、音の面白さがある絵本にも強く反応する。意味を理解する前の赤ちゃんは「音」として、言葉を覚え始めた2〜4歳頃の子どもは「発声する遊び」として楽しめる。年齢によって楽しみ方が自然に変化するのも、このタイプの絵本の魅力だろう。そうした特徴をしっかり押さえた新作絵本として