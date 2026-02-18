タティスJr.はドミニカ共和国の一員として出場する打倒・侍ジャパンへ――。ドミニカ共和国も本気の布陣で臨んでいる。パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手が17日（日本時間18日）、「彼らはえげつないけど、俺らは彼らを打ち負かすよハハハ」と闘志を燃やした。アルバート・プホルス監督率いるドミニカ共和国代表は今大会、ブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、フアン・ソト外野手（メッツ）、フ