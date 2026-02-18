NCTのテヨンが、日本のファンと久しぶりの再会を果たした。テヨンは2月16日・17日に神奈川・パシフィコ横浜で、初の日本ソロコンサート「2026 TAEYONG CONCERT 'TY TRACK - REMASTERED'」を開催した。両日全席完売を記録し、爆発的な日本人気を証明した。【写真】テヨン、横浜公演で見せた“猫耳姿”にファン悶絶今回の公演でテヨンは、ソロデビュー曲『SHALALA』をはじめ、ロックアレンジでエネルギーを炸裂させた『TAP』、内面の