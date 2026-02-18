【モデルプレス＝2026/02/18】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。お腹の中の子どもへ優しく語りかける様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】妊娠発表の27歳美人タレント「すっかりママの顔」お腹の子に語りかける姿◆みちょぱ、お腹の子“こちょぱ”に語りかける2026年2月5日に第1子の妊娠を発表したみちょぱは、今回の投稿で女優の山本舞香のInstagramストーリーズの