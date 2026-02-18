あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Old Boy」の略語は？「Old Boy」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すと2文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「OB」でした！OBとは、過去に特定の組織に在籍していた人を意味する言葉です。「先輩」や「卒業生」という意味あいで