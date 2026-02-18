【「Kith for GUNPLA」抽選販売】 抽選期間：2月18日～2月22日23時59分 アパレルメーカー「Kith（キス）」は、コラボレーション商品「Kith for GUNPLA」の抽選販売を実施している。抽選期間は2月22日23時59分まで。 本製品は、Kith Japan公式オンラインストアの開設を記念して、初となるGUNPLAとパートナーシップを組み、伝説的な日本のアニメ「機動戦士