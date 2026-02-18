2026年2月18日、イーロン・マスク氏が「Grok 4.2」のパブリックベータ版が利用可能になったことを明かしました。The Grok 4.2 release candidate (public beta) is now available for use. You need to select it specifically.Critical feedback is appreciated. Unlike prior versions of Grok, 4.2 is able to learn rapidly, so there will be improvements every week with release notes.— Elon Musk (@elonmusk) Febr
