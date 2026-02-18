資料：香川銀行 香川銀行（トモニホールディングス）が2月13日、新しい銀行アプリの導入を決定しました。2027年春ごろのサービスの提供開始を予定しています。 マネーフォワードエックスのバンキングアプリ「BANK APP」の提供を受けました。口座開設や振り込みなどの基本機能に加え、定期預金や投資信託の申し込みなどさまざまな金融サービスを「いつでも」「どこでも」「簡単に」利用できる