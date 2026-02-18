あなたは読めますか？突然ですが、「拿捕」という漢字読めますか？ニュースなどで事件や国際的なニュースとして耳にすることはありますが、漢字で書かれると読み方に迷ってしまう方も多いはずです。気になる正解は……「だほ」でした！拿捕とは、船や人を捕らえることを意味する言葉です。特に国際法においては、軍艦などが公海上で他国の船を強制的に停止させ、占拠して連行することを指します。拿という漢字には「とらえる」や「