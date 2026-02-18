あなたは読めますか？突然ですが、「蹂躙」という漢字読めますか？ニュースや歴史の本などで見かける言葉ですが、画数が多くて圧倒されてしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「じゅうりん」でした！蹂躙とは、踏みにじること、あるいは暴力や権力などによって他人の権利や領土を侵し、荒らすことを意味します。足へんの漢字が二つ並んでいる通り、物理的、精神的に踏みにじるニュアンスが強い言葉です。例文と