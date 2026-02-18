ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が17日、自身のインスタグラムを更新。「ハワイにて、仮免の長男の練習に付き合うパパ」とつづり、運転席でハンドルを握る長男（17）の近影を披露した。【写真】「カッイイです」父・つんく♂に見守られながら運転練習をする17歳長男運転する長男を見守るつんく♂は「心臓バクバク〜」と素直な親心をのぞかせながら、もうすぐ迎える本テストに向け応援している様子だ