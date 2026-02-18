昨年8月に第2子出産を報告した元カリスマキャバクラ嬢で、実業家の愛沢えみり（37）が18日までにインスタグラムを更新。豊胸手術を受けたことを明かした。愛沢は胸元の露出したドレス姿の動画を公開し、「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまいお洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい...悩んだ末、豊胸をしました」と告白。「同じように悩んでる方の参考になればと思いレポを残します」とし、「2年前に脂肪豊胸→去年モ