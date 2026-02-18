三重県亀山市の旧東海道の亀山宿、関宿の街道沿いで古い街並みを散策しながら約3500体のお雛様を楽しめるイベントが行われています。市役所や郵便局のほか、民家や商店など86カ所には、江戸時代から現代までのひな人形や吊るし雛約3500体が飾られています。このうち、休憩所となっている旧落合家には、明治から令和のひな人形が約100体が飾られていて、昭和の御殿飾りのひな人形や八段飾りなどそれぞれの時代のお雛様を見比べるこ