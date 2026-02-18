三重県内のインフルエンザの患者数は約1カ月ぶりに前の週を下回りましたが、依然として国が警報レベルの目安としている30人を上回っていて、県が感染対策の徹底を呼びかけています。県によりますと、2月9日から15日までの県内のインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり42人で、5週ぶりに前の週を下回りましたが、国が警報レベルの目安としている30人を3週連続で上回りました。保健所別の患者数は、津保健所が54.9人で最も多く、