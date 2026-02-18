防災対策や子どもへの支援などに重点を置いた三重県の新年度当初予算案が17日、県議会に提案され、一見知事は南海トラフ地震への対策や人口減少対策などに力を入れて取り組む方針を示しました。県議会に提案された三重県の新年度の当初予算案は、一般会計の総額が約8929億円と過去最大となり、南海トラフ地震の対策強化に約619億円、子どもや子育て支援などの取り組みに約97億円、外国人観光客の誘客に向けた取り組みに約7億8000万