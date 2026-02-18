（株）シーバルーン（東京都港区）は2月9日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には梅田和尊弁護士（旬報法律事務所、千代田区有楽町1−6−8）が選任された。負債は現在調査中。海中旅行の企画、シーバルーン（潜水船）の開発を目的に設立された。（株）前澤ファンド（TSRコード:133734536、法人番号:1010401150986、東京都港区）からの出資を得て、シーバルーンによる海中旅行の事業化を目指すスタートアップと