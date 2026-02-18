お酒を飲むと体の中で何が起きているのか、まじめに考えたことはあるだろうか。実は、体内でのアルコールの分解過程で生まれる「アセトアルデヒド」には、明確に発がん性があることが医学的に証明されているという。とはいえ、飲兵衛としてはお酒は飲みたい……いったいどうすれば？【画像】老化や血管のダメージを防ぐ働きが期待できるお酒『ハーバード×スタンフォードの医師が教える100年生きる