2025年12月、日本銀行は金融政策決定会合で政策金利を0.75％程度に引き上げることを決定したが、 2月12日の日経平均は自民党の衆院選圧勝を受け、一時5万8,000円の史上最高値を付けた。「金利が上がると、株価は下落しやすい」というシーソーの関係（逆相関）は通用しない動向のなかで、記録的な株高が業績に「プラスの影響を与える」と回答した企業は、23.5％にとどまることがわかった。「プラスの影響を与える」と回答した