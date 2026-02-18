三条市で結婚式場や割烹を運営する会社が、破産手続き開始決定を受けたことがわかりました。負債は約6億円です。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、角屋は1897年創業、1973年7月に法人改組された結婚式場運営業者で、三条市内で結婚式場「ザ・ガーデンテラスおゝ乃」と割烹「餞心亭おゝ乃」を経営し、2001年6月期には年収入高約7億9157万円を計上していました。 しかし、近年は冠婚葬祭の小規