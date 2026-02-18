2月18日午前10時半ごろ、札幌市白石区平和通15丁目北で、近隣に住む人から「会社の屋根の雪が落ちて、 3人が生き埋めになっている」と消防に通報がありました。現場に駆けつけた消防が60代から70代の男性３人を救助しましたが、このうち60代男性１人が意識不明で、70代の男性２人は意識があるということです。札幌市では午前10時35分に、3月上旬並みの3.0℃を観測しています。