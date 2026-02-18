16日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】山下美夢有が開幕戦で投入した“真っ赤”な新パター1位はジーノ・ティティクル（タイ）で変わらず。今季の米女子ツアー開幕戦を制したネリー・コルダ（米国）も2位をキープし、順位の変動はなかった。前週の欧州女子ツアー「PIFサウジ女子インターナショナル」を制したチャーリー・ハル（イングランド）が2ランクアップし、自己最高の3位につけた。それに伴い、ミンジー・リー（