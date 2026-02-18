ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのスノーボードスロープスタイル決勝が、男女ともに現地18日に開催することが決定しました。女子は当初現地17日に開催予定でしたが、悪天候のため延期。1日ずらしての開催で開始時間は午後2時30分（日本時間午後10時30分）となります。女子決勝にはビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手（予選2位）、岩渕麗楽選手（予選4位）、深田茉莉選手（予選7位）の3人が出場します。男子は予定