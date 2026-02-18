【ドバイ＝吉形祐司、ワシントン＝池田慶太】米国とイランは核問題を巡ってスイスのジュネーブで１７日に開かれた高官協議で、双方が合意文書の草案を作成して持ち寄ることで一致した。米政府関係者は本紙の取材に対し、イラン側は双方の立場の溝を埋める「詳細な提案」を２週間以内に示すことを約束したと明らかにした。バンス米副大統領は１７日のＦＯＸニュースのインタビューで「交渉はいくつかの点でうまくいった」と評価