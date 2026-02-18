「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、韓国５−７スイス」（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）世界チームランク３位の韓国は、同２位のスイスに敗れ、通算４勝３敗で４位タイとなった。今大会、その美ぼうが注目を集めている韓国代表。世界チームランク３位の実力を持つチーム。この日はセカンドのキム・スジがリザーブに。コーチ席でも圧巻の存在感をみせた。ＳＮＳなどでは「キム・スジちゃん