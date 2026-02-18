きょう特別国会が召集されますが、女性議員の割合は19％です。女性を増やすには「候補者の男女比の制限が大切」と、中南米・ドミニカ共和国の首都初の女性市長が話しました。【映像】メヒア氏、単独インタビューの様子メヒア氏「ドミニカ共和国には（候補者の性別を）男女それぞれ40％以上と義務付ける法律がある」メヒア氏は首都である「国家地区」初の女性市長です。メヒア氏によりますと法律が作られてから女性議員が急激に