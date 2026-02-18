ランチのお店はルーティン、メニュー選びは冒険して遊び心を楽しむ ランチタイムは午前と午後の切り替えの時間！ ランチタイムは午前と午後の切り替えの時間です。忙しいとついおろそかにしてしまいがちですが、短時間でも仕事から離れて、遊び心を楽しむことが琉球風水的にはおすすめです。 ランチは外食が多いという人は、今日はどのお店に行こうかなあ……と迷ってしまうものですが、迷うことで遊び心を楽し