日々の生活に生きづらさを感じている人必見！１００点を目指さない自分も 価値ある存在だと認めよう 完璧主義を手放し、心地よく生きる 仕事のミスは許されない、期限内に終わらせるためには残業は当然、周囲からの評価を落とすわけにはいかないなど、完璧主義になりすぎていないでしょうか。 完璧にやらなければ、小さなことにこだわりすぎて時間がかかり、期限内に仕上げられなかった自分を許せない。さらに、完璧を追い求め