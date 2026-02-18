阪急杯のステップレース 最も勝ち馬を出している［２・１・１・８］の京都金杯組だが、23年以降は有力馬の出走がない。 最も多く出走しているのが同舞台の阪神Ｃ組［１・３・２・22］。 25年こそ２・３着馬を輩出したが、頭数の多さを考えると物足りない成績。 シルクロードＳ組［１・１・１・19］も出走数は多いが、こちらも今一歩。 別定戦ながら［２・１・０・10］と格下の３勝クラス組が健闘している。 阪急