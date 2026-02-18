Hi-Unitは、イヤフォン本体を1個からカスタマイズできる「セミカスタマイズ・プリントサービス」を2月18日から開始する。Hi-Unit製イヤフォンを対象に、ロゴやデザインをプリントでき、オリジナル仕様のイヤフォンを小ロットから製作できる。4月24日までの期間はキャンペーン価格で提供する。対象製品は「BTW-A3800」で、直販サイトで受け付ける。 個人での利用のほか、チームやイベント、店舗オリジナルグ