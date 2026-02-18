「Soundcore Nebula P1i」 アンカー・ジャパンは、プロジェクター本体にフリップ式のスピーカーを搭載した「Soundcore Nebula P1i」を、2月18日に発売した。価格は49,990円。 フリップ式スピーカーを内蔵 スピーカーを収納したところ 左右90度、上下200度に回転できるフリップ式スピーカーを本体に内蔵したプロジェクターで、設置場所を選ばずに