ドル円153.40円台に上昇、NZドル売り・ドル買いが波及NZハト派据え置き NZドル売り・ドル買いがほかの通貨に波及、ドル円は一時153.46円付近まで上昇した。ユーロドルやポンドドルは軟化。NZドルは対ドルで0.5%安、対豪ドルでは0.4%下げている。NZドル円は92.70円台から92.10円台まで一時急落した。 NZ中銀声明がハト派だったため早期利上げ期待が消滅、マーケットは利上げ開始は10月頃を想定している。 NZ