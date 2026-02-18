「Soundcore C50i」 アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドより、軽量設計のイヤカフ型完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore C50i」と、耳掛け式の「AeroFit 2 AI Assistant」を、2月18日に発売した。価格はC50iが12,990円、AeroFit 2 AI Assistantが18,900円。 アプリ「Soundcore」に搭載された翻訳機能などを利用できる。なお同機能はアプリに対応した既存モデルでも利用できる アプリ「Soundcore」に搭載さ