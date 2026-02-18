自動車業界を挙げて“底上げ”就任からわずか3年なのだから“引責”という言葉が浮かんでしまうのである。2月6日、トヨタ自動車の佐藤恒治氏（56）が4月をもって社長を退任し、後任に近（こん）健太執行役員（57）が就任することが発表された。佐藤氏は、副会長に就くが取締役を外れ、経営陣からも離れることになる。【写真を見る】トヨタ・豊田章一郎氏から東レ・榊原定征氏まで…「歴代経団連会長」のそうそうたる顔ぶれも