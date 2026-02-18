新しい旅の舞台・ドバイに到着し、メンバーのテンションが一気に高まるなか、突如現れた追加メンバーは、「マクタン編」からの継続参加・はると。前回の旅で5人の女子から一目惚れされた過去を持つはるとが今回も早速場を沸かせ、スタジオ陣も「主人公すぎません？」と目が釘付けになった。【映像】「今日好き」史上爆モテ男子・はると毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。16