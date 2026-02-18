日中関係が冷え込む中、中国人観光客の減少に苦しむタイは春節をきっかけに中国人観光客の増加を目指しています。東北部などのPRの結果、例年以上の中国人が訪れる見込みだということです。【映像】春節の飾り付けがされたタイの街の様子タイ政府観光庁パッタラアノン・ナチェンマイ氏「昨年は中国人観光客が33％減りました。非常に大きな打撃でした。（今回の春節で）観光客が増え、タイで良い経験をしてもらうことを期待してい