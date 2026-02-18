【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン【映像】笑顔もキュート！WRC唯一の女性コ・ドラ（実際の様子）世界ラリー選手権（WRC）の第2戦「ラリー・スウェーデン」が2月12日から同15日に行われ、エサペッカ・ラッピ（ヒョンデ）がWRCにカムバック。雪上の高速バトルに加え、ファンの熱視線を集めたのは、その助手席に座った“美しき案内役”の存在だった。今季のヒョンデは、2019年王者のオイット・タナックが離脱