ミラノ・コルティナ五輪でフジテレビのスペシャルキャスターを務める元卓球日本代表・石川佳純さんが１７日、同局系のオリンピック中継に登場。だが予定されていたスノーボード女子スロープスタイル決勝が降雪のため中止に。それでも雪が舞う中、懸命にマイクを持った姿に視聴者の反響が集まった。中継に同局の佐久間アナと登場すると、ゲレンデは吹雪の状態。風も強く、佐久間アナが思わず表情をゆがめる中でも石川さんは笑顔