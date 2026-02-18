お悩みを抱える人たちを笑顔にするためにM!LKが大奮闘する番組「M!LKじゃん！」。“ABCテレビのおとなり”堂島リバーフォーラムで番組イベントの開催が決定！「誰かのために汗をかく」という番組コンセプトでお悩み解決に当たってきたM!LKが、たくさんのお悩み相談をくれた大阪の皆さんのために、今回ついに大阪初上陸！このイベントで、大阪の皆さんのお悩みを解決しまくる！ 番組で好評だった『即解決！お悩M!LK』