元放送作家の鈴木おさむさんが2月17日、自身のXを更新。ミラノ・コルティナオリンピック™のフィギュアスケート・ペア競技で、日本勢初となる金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手、木原龍一選手組について、元フィギュアスケート選手の織田信成さんから聞いたという驚きのエピソードを明かしました。【写真を見る】【りくりゅう】鈴木おさむ「ずっと。すごい・・・」金メダル獲得の裏側に驚嘆織田信成が明か