ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、各地で競技が行われた。１７日のフィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）は、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で１位、２０２２年北京大会銅メダルの坂本花織（シスメックス）が７７・２３点で２位、千葉百音（もね）（木下グループ）が７４・００点で４位となり、いずれも１９日のフリーに進んだ。３位は昨年の世界選手権女王のアリサ・リュウ（米）。ＡＩ