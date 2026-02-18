自民党は選対委員長に旧安倍派幹部の西村康稔選対委員長代行を昇格させる方向で調整に入った。関係者が18日、明らかにした。近く正式決定する。党四役ポストに派閥裏金関係議員が起用されれば事件後、初めてとなる。