大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）（準強制性交罪で公判中）から性的暴行を受けたと訴えている女性検事（休職中）が、北川被告や同僚の女性副検事、国などに計約８３００万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。大阪市内で１７日に記者会見を開いた女性検事は、「組織の問題点を裁判で明らかにしたい」と語った。北川被告は検事正だった２０１８年９月、同市内の官舎で、酒に酔うなどして抵抗できない女性検事に