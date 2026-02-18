JAなどの集荷業者と卸売業者の間で取引されるコメの価格＝「相対取引価格」が3カ月連続で値下がりしました。【映像】店頭に並ぶコメ農林水産省によりますと、1月のコメの「相対取引価格」は、全銘柄の平均で玄米60キロ当たり、前の月より610円安い3万5465円でした。3カ月連続の値下がりとなりましたが、去年のおよそ1.4倍の価格で、依然として高値が続いています。また、1月に業者間で取引されたコメの数量はおよそ12万9000