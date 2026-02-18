俳優池田有希子（55）が、18日までにインスタグラムを更新。食道がんのため1月29日に63歳で亡くなったことを1日に公表した、パートナーで国際ジャーナリストでタレントのモーリー・ロバートソンさんの遺品をまとめたことを報告し「人が死ぬと、そのことの悲しみだけでなく、その人といた自分も死ぬことの痛みが耐え難い」と率直な心境をつづった。池田は、おもちゃのピアノの上に、音叉（おんさ）などを置いた写真を投稿。「モーリ