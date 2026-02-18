藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。2月17日（火）の同番組に、ゲストとして大沢あかね、田中理恵、吉田明世が出演した。小学生のママになる横澤に、3人が伝えておきたいこととは…？【映像】ミキティが語る“情報通ママ”の見分け方今回は「夏子、小学生ママになる」と題し、春から子どもが小学生になる横澤に、先輩ママたちが伝えたいことを持ち寄った。大沢が熱弁をふるったのが、“マ