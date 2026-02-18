【第5話】 2月18日 公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、2月18日、真顔逸華氏のマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第5話をチャンピオンクロスにて公開した。 ハジメにとって社会人初の休日、うさぎからの電話で起こされ、彼女とランニングへ行くことへ。だが、久しぶりの運動でへたばってしまい、起き上がれなくなってしまったハジメ。そんな彼をうさぎが家まで運んでくれたのだ