「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、アテクトが「買い予想数上昇」で５位となっている。 １８日の東京市場で、アテクトはストップ高カイ気配。１３日に２６年３月期通期の連結営業利益予想を引き上げたことや、「ＪＡＸＡ宇宙探査イノベーションハブ第１３回研究提案募集」で研究提案の採択が内定したと発表したことが引き続き買い手掛かりとなっているようだ。