ダイナミックマッププラットフォームが一時ストップ高の７３４円に買われている。この日の寄り前に、子会社ダイナミックマッププラットフォームＡｘｙｚの除雪支援システム「ＳＲＳＳ」の岩手県内での導入事例が、国土交通省が実施する「令和７年度インフラＤＸ大賞」で優秀賞を受賞したと発表。認知度アップによる導入拡大が期待されているようだ。 出所：MINKABU PRESS