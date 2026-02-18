ＦＲＯＮＴＥＯはしっかり。この日朝方、日本化薬と共創プロジェクトを開始すると発表した。日化薬が保有する創薬アセット（創薬候補化合物や開発中・上市済みの医薬品など事業価値を持つ医薬関連資産）の価値最大化を目指す。両社は２４年１１月にＰＯＣ（実証実験）を開始し、その結果が確認されたことから、今回の本格的な共創プロジェクト契約の締結に至ったという。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含